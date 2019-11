Polizeieinsatz in Schwabach: Am Mittwochmittag (13. November 2019) sorgte in Schwabach ein offenbar stark verwirrter Mann für einen Polizeieinsatz im Stadtgebiet. Das teilte die Polizei mit. Unter anderem mussten Spezialeinheiten eingesetzt werden.

Schwabach: Mann droht sich zu verletzen

Gegen 12.30 Uhr rief ein Mann bei der Polizei Schwabach an und drohte, sich mit einem Messer zu verletzen. Als die Polizei bei seinem Wohnort in der Reichenbacher Straße eintraf, entgegnete der 38-Jährige den Beamten, dass er sich etwas antun werde und verschwand in seiner Wohnung.