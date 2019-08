Großeinsatz in Mittelfranken - Nachbarschaftsstreit eskaliert - sechs Menschen durch gefährliche Substanz verletzt: In Schwabach in Mittelfranken läuft aktuell ein Großeinsatz. Auf Anfrage von inFranken.de bestätigt die örtliche Polizei die Lage. Der Einsatzort ist aktuell weiträumig abgesperrt.

Polizei wird zu Nachbarschaftsstreit gerufen

Der Einsatzgrund war laut Polizei Schwabach ein Nachbarschaftsstreit, zu dem die Polizei hinzugerufen wurden. Daraus entwickelte sich aber mehr: Eine unbekannte Substanz wurde während des Einsatzes versprüht. Das Einatmen der Dämpfe verletzte sechs Menschen. Unter den Verletzten sind auch zwei Polizisten.

Mit großem Aufwand versucht die Feuerwehr vor Ort die Substanz zu bergen. Sie sind mit einer ganzen Armada an Rollwagen und Kisten vor Ort. Das man nicht genau weiß, um welche Substanz es sich bei der Flüssigkeit handelt, scheinen die Einsatzleute mit großer Vorsicht zu agieren.

Um welche "suspekte" Substanz es sich handelt, wie diese versprüht und auf das Grundstück gelangen konnte, darüber wollte die Polizei am frühen Abend noch keinen Aussage treffen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und wird im Laufe des Abends neue Hinweise bekanntgeben.