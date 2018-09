Schwabach: Schwarzer Hund beißt Dackel fast tot, Halterin geht einfach weiter

Am 14.09.2018 gegen 14.20 Uhr wurden am Rennmühlweg in Schwabach (beim dortigen Bahnübergang) eine Frau und ihr Hund von einem schwarzen Labrador-Retriever angegangen, dessen Halterin die Kontrolle über den Hund verloren hatte. Dies berichtet die Polizeiinspektion Schwabach. Der nicht angeleinte schwarze Hund legte ein äußerst aggressives Verhalten an den Tag und fügte dem ihm körperlich unterlegenen Hund lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nur unter größter Mühe konnten die Frauen die beiden Hunde voneinander trennen.

Anschließend entfernte sich die Besitzerin des Labradors, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, während der Rauhaardackel blutend und reglos am Boden liegen blieb.

Zeugen gesucht: Wer kennt die Halterin des schwarzen Labradors?

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Hundebesitzerin des schwarzen Labradors machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabach unter der Telefonnummer 09122/927-0 zu melden.

Ferner wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass gemäß der Stadtsatzung der Stadt Schwabach für Hunde eine Anleinpflicht in den Grünanlagen im Stadtgebiet gilt. Ein Verstoß dagegen kann mit einem Bußgeld geahndet werden.