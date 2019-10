Schüler von Hund gebissen: Am Montag (7. Oktober 2019) wurde ein 12-jähriger Schüler gegen 7.13 Uhr im Bereich der Bushaltestelle in der Rangaustraße in Kleinschwarzenlohe bei Schwabach (Mittelfranken) von einem weißen Hund ins Knie gebissen und verletzt. Das meldet die Polizei Schwabach.

Hunde-Angriff in Mittelfranken: Trotz Leine auf Jungen los gegangen

Der Hund ging trotz Leine auf den Jungen los. Die Hundehalterin, eine ältere, vermutlich ortsansässige Dame, konnte ihren Hund nicht kontrollieren und ging anschließend, ohne ihren Namen anzugeben, weiter.

Wer kann Hinweise auf die Hundehalterin geben oder konnte den Vorfall gar beobachten? Rückmeldungen bitte an die Polizei Schwabach 09122 927-0 oder jede andere Polizeidienststelle.