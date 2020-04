Spektakuläre Verfolgungsjagd in Schwabach: Sprung aus Fenster

In Schwabach konnte eine Zivilstreife den entflohenen Strafgefangenen dabei beobachten, wie er mit seiner Freundin in deren Wohnung in der Innenstadt ging.

Die Polizei umstellte das Haus und klingelte dann an der Tür. Der 22-Jährige ergriff sofort die Flucht. Er hüpfte aus einem Fenster im ersten Stock auf ein angrenzendes Dach, übersprang mehrere Zäune und lief weiter.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd war aber Schluss: Der entflohene Strafgefangene konnte festgenommen werden. Anschließend wurde er zurück ins Bezirksklinikum Parsberg gebracht.