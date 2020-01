Am Donnerstagabend (23. Januar 2020) haben sich in einem Waldstück bei Schwabach (Mittelfranken) Szenen einer Schlägerei abgespielt. Gegen 22.30 Uhr waren dort bei Nacht und Nebel ein 32-Jähriger und ein 36-Jähriger auf "Pokemon"-Jagd gegangen. Die erwachsenen Männer versuchten bei Minusgraden virtuelle Monster zu fangen: Dabei kamen sie sich in die Quere. Da jeder dem Anderen das ein oder andere "Pokemon" vor der Nase wegschnappte, kam es zum Streit.

Schwabach: Männer rufen Polizei nach Schlägerei um "Pokemon"