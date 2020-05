Fitnessstudio-Betreiber: Schutz ist wichtig - aber Studios müssen wieder öffnen dürfen

Sein Problem mit der aktuellen Politik: "Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass viele Bundesländer schon öffnen dürfen" erklärt Hagn mit Blick auf die Zahl der Neuinfektionen in Schwabach, die im Moment bei Null (Stand 14. Mai 2020) liegt. Er sei nicht gegen die Schutzmaßnahmen, ganz im Gegenteil. Es sei wichtig, dass auf die gesundheitliche Sicherheit geachtet werde. Allerdings sollte auch an Unternehmen wie seines gedacht werden, die gut vorbereitet seien in Sachen Hygiene.

Auch seine Kunden wünschten sich eine baldige Öffnung: "Ich bekomme täglich Mails, die hoffen, dass wir wieder aufmachen können. Kreuz- und Rückenprobleme nehmen bei vielen Menschen wieder zu, deren Körper baut gerade das ab, was über Jahre erarbeitet wurde", klagt Hagn. Auch deswegen hofft er auf eine Öffnung Mitte Juni.

Betreiber putzt jetzt selbst sein Fitnessstudio

Dass bei Oli Hagn die Kunden im Mittelpunkt stehen, wird im Gespräch schnell klar. Mehrfach betont er, dass er auf die Unterstützung seines "ganz tollen Publikums" zählen könne. Selbst finanziell hätte er Menschen, die ihm in einer Notsituation den Rücken stärken würden.

Trotzdem musste er bereits Reinigungskräfte abbestellen, weil Oli Hagn es sich schlichtweg nicht mehr leisten konnte. "Ich steh jetzt jeden Morgen auf und putze im Studio selbst", sagt er und lacht trotzdem. "Irgendetwas muss ich ja machen."