Ein Auto geriet in der Berlichingenstraße in Schwabach in der Nacht auf Donnerstag in Brand. Das berichtet die Polizei inFranken.de. Gegen 22.45 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden.

Brand bricht in Auto aus

Ein Mercedes hatte Feuer gefangen und der Brand weitete sich aus. Ein Transporter, der neben dem Auto stand, geriet ebenfalls in Brand. Beide Fahrzeuge wurden zerstört. Die extreme Hitze beschädigte einen weiteren Wagen, welcher unmittelbar davor abgestellt war, schwer. Auch die Fahrbahn wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr löschte schließlich das Feuer. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen hinsichtlich der noch unbekannten Brandursache übernommen. Zeugenhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

