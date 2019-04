Nürnberg vor 1 Stunde

Einsatz

Kinder legen mehrere Feuer in Wald - und verlieren die Kontrolle

Drei Kinder haben am Samstagnachmittag in einem kleinen Wald in Schwabach gezündelt. Sie setzten an verschiedenen Orten kleinere Mengen an Laub in Brand. Am Ende musste die Feuerwehr anrücken.