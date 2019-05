Heldin

Dichter Rauch in Wohnung: Junge Frau reagiert sofort und rettet Nachbarin das Leben

Am Montag ist in Schwabach eine 63-Jährige in ihrer Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. Ihr Essen verbrannte und dichter Rauch breitete sich aus. Eine 22-jährige Nachbarin handelte schnell und rettete der Frau so das Leben.