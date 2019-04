Schwabach/Bayern: Brand in Spielhalle - Polizei fasst mutmaßlichen Feuerteufel bei Kontrolle

Brand in Schwabacher Spielhalle: Am Montagabend (1.04.2019) setzte ein Feuerteufel gegen 22.50 Uhr den Handtuchhalter der Herrentoilette in Brand. Das berichtet die Polizei.

Mitarbeiter bemerkten das Feuer und konnten es löschen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro. Verletzte gab es glücklicherweise keine, der Täter flüchtete.

Fahndung der Polizei führt zu schnellem Erfolg

Nachdem das Feuer in der Toilette gelöscht war, riefen die Mitarbeiter die Polizei. Diese leitete umgehend die Fahndung ein.

Wenig später ging der Polizei ein 29-Jähriger ins Netz. Der Mann fiel bei einer Kontrolle auf. Der Mann setzte sich zur Wehr, wurde aber dann verhaftet. Er muss sich nun einem Verfahren wegen mutmaßlicher Brandstiftung stellen.

