Warnung an Eltern in Nürnberg: Aktuell sucht die Kripo nach einem unbekannten Mann, der in Nürnberg ein 12-jähriges Mädchen angesprochen hat. Das berichtet die Nürnberger Polizei auf Nachfrage von inFranken.de.

Nürnberger Grundschule warnt vor fremdem Mann

Die Kopernikusschule in Nürnberg hat eine Warnung an Eltern weitergegeben. In dem Schreiben vom Mittwoch (19.02.2020) steht:

"Wichtig! Sehr geehrte Eltern, heute wurde auf dem Weg in die Schule ein Kind von einem fremden Mann angesprochen und aufgefordert, mit dem Mann zu gehen. Die Polizei ist informiert.

Bitte sprechen Sie eindringlich mit Ihrem Kind darüber, wie es sich in solchen Fällen verhalten soll. Am besten gehen Kinder in einer Gruppe den Schulweg.-Kopernikusschule in Nürnberg

Schlimme Gerüchte auf Facebook - Polizei kann keine Häufung feststellen

Gegenüber inFranken.de bestätigt die Polizei die aktuelle Fahndung. Auf Facebook kursieren mittlerweile sogar Gerüchte, dass es in den vergangenen Wochen eine Häufung gegeben, dass ein Unbekannter immer wieder Kinder angesprochen hätte. Dem widerspricht die Polizei vehement. Sie kann keine derartige Häufung feststellen.

Die Polizei appelliert an die Eltern, nicht in "Panik zu geraten". Derartige Meldungen gebe es immer mal wieder, die genauen Umstände seien noch unklar. Sicherheitshalber patrouillieren aber nun vermehrt Streifen der Polizei und der Sicherheitswacht in der Nürnberger Südstadt.

Vor wenigen Wochen hatte ein unbekannter Mann im Kreis Bamberg für Aufregung gesorgt. Er hatte kleine Mädchen angesprochen.