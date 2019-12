Unfall am Airport Nürnberg: Flugzeug mit 140 Passagieren kommt von Landebahn ab

Flugzeug am Airport Nürnberg kommt von Landebahn ab - über 140 Menschen an Bord: Am Montagnachmittag (23. Dezember 2019) ereignete sich ein nicht alltäglicher Zwischenfall am Airport in Nürnberg. Ein Flugzeug der türkischen Fluggesellschaft Onur Air kam bei der Landung von der Landebahn ab. Darüber berichtet der BR mit Berufung auf Polizeiangaben.

Demnach soll die Maschine, in der rund 140 Passagiere und das Bordpersonal nach Nürnberg geflogen waren, nach der Landung vom Rollfeld abgekommen sein. Das Flugzeug soll dann auf einem Grünstreifen zum Stehen gekommen sein. Wie der BR berichtet, wurden nacht Polizeiangaben niemand verletzt. Die 140 Passagieren wurden mit Bussen zum Terminal gebracht.