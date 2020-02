Schneesturm Bianca sorgte in der Nacht für insgesamt 315 Einsätze der Feuerwehr

Grund: In den meisten Fällen umgestürzte Bäume und Äste auf Straßen und Schienen

Weiterhin wird empfohlen vorsichtig und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren

Am Donnerstagabend (27.Februar 2020) sorgte das Sturmtief Bianca für einige Feuerwehreinsätze in und um Nürnberg. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um umgestürzte Bäume oder Äste auf Straßen oder Schienen, wie die Berufsfeuerwehr Nürnberg mitteilt. Zweimal wurde der Rettungsdienst gerufen, da Reisende im Schneesturm stecken geblieben waren.

Feuerwehren in Nürnberg und Umgebung im Einsatz

Zwischen 19.30 Uhr und 1.30 Uhr rückten die Feuerwehren in den Kreisen Nürnberg, Fürth und Erlangen Höchstadt insgesamt 268 mal aus. Sie entfernten in ihren Einsätzen die Bäume und Äste, die Sturmtief Sabine noch hinterlassen hat und die nun von Schneematsch zu Boden gedrückt wurden und abgebrochen sind.