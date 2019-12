Germersberg vor 1 Stunde

Betrunkener Fahrer

Fränkische Polizei will Mann nach Kontrolle abtransportieren - plötzlich wird er befreit und kann flüchten

Ein 21-Jähriger aus Mittelfranken sollte am frühen Dienstagmorgen zur Blutkontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden. Als die Polizisten ihn in das Auto setzten, kam ihm plötzlich eine Frau zu Hilfe - und konnte den Mann kurzfristig befreien.