Schnäppchen-Alarm: Das sind die Top-Outlets rund um Nürnberg

Puma, Adidas, Nike und s.Oliver - in den Outlet-Centern in der Umgebung von Nürnberg, wie Herzogenaurach, gibt es ein breites Angebot für einen tollen Shopping-Trip. Aber wie sind die Öffnungszeiten? Und wie weit sind sie von Nürnberg entfernt? Hier die Top-Outlets rund um Nürnberg.

1.+2. Herzogenaurach als Outlet-Stadt

Mit der Ansiedelung der Zentralen von Adidas und Puma und deren Outlets wurde Herzogenaurach zu einem wichtigen Ausflugsziel für alle Sport-Begeisterten. Aus der ganzen Welt reisen die Kunden an, um Schnäppchen der erfolgreichen Sportmarken zu ergattern. Schnell haben auch andere Marken Wind von den gigantischen Besucherzahlen bekommen und so hat auch ein Nike-Outlet eröffnet. Unter demselben Dach wie der Nike-Shop findet man auch viele andere Sportmarken. Beinahe für jede Sportart können hier, 25 km von Nürnberg entfernt, Ausrüstung und Bekleidung gefunden werden.

Doch nicht nur Sportartikel gibt es in Herzogenaurach zu finden. Auch modisch können sich die Besucher hier austoben. Mit dem s.Oliver-Outlet und einem Jeans-Outlet, das viele Marken anbietet, ist auch für Modebegeisterte eine Möglichkeit geschaffen worden, beim Einkaufen zu sparen.

Öffnungszeiten und Adressen:

Adidas Outlet Store und Reebok Brand Store: Mo - Fr: 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr,

Sa: 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Adresse:

Olympiaring 2

91074 Herzogenaurach

Nike Factory Outlet und Sport Hoffmann: Mo - Mi: 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr,

Do - Fr: 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Sa: 9:00Uhr bis 18:00 Uhr

Adresse:

Zeppelinstraße 1

91074 Herzogenaurach

Puma Outlet:

Öffnungszeiten: Mo - Mi: 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Do - Fr: 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sa: 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Adresse:

Puma Way 1

91074 Herzogenaurach

s.Oliver Outlet

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Sa: 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Adresse:

Zeppelinstraße 2

91074 Herzogenaurach

Jam Fashion Jeans Outlet:

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Sa: 9:00 - 18:00 Uhr

Adresse:

Zeppelinstraße 4a

91074 Herzogenaurach

3. Ingolstadt Village

Wohl eines der bekanntesten und beliebtesten Outlets in Bayern ist das Ingolstadt Village. Von Nürnberg aus erreicht man das Shopping-Paradies in gut einer Stunde (93 km) über die A9. Dort gibt es eine lange Straße voller Läden verschiedener Labels und Designer. Nicht nur Kleidung, sondern auch andere Produkte wie Geschirr und Sportausrüstung können hier eingekauft werden.

Öffnungszeiten:

Mo - Sa: 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Adresse:

4. A6 Fashion Place

Wie der Name schon verrät, liegt das A6 Fashion Place an der A6. Von Nürnberg aus kommt man nach circa 60 km in Herrieden an und kann mit dem Einkaufen loslegen. Unterteilt in zwei Standorte, aber nur 500 Meter voneinander entfernt, können die Besucher nach Herzenslust Kleidung, Schuhe aber auch Schokolade einkaufen.

Öffnungszeiten:

Mo - Sa: 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Adresse:

Sie sind in Unterfranken unterwegs? Dann lesen Sie auch: 7 Top-Outlets in Unterfranken - Candy-land, Markenklamotten und vieles mehr

5. Trolli Outlet

Keine Schokolade, aber dafür jede Menge bunter Gummibärchen gibt es in Fürth, nur 8 km von Nürnberg entfernt, im Trolli Outlet zu vergünstigen Preisen zu erwerben. Perfekt für jede Party, ob Kindergeburtstag oder Familienfeier, da es Süßigkeiten bis hin zur Kilo-Packung gibt.

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sa: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Adresse:

6. Gudrun Sjörden Outlet

Weitere 8 km von Fürth entfernt, in Zirndorf, hat die Designerin Gudrun Sjörden ein Outlet eröffnet. Die Schwedin feierte während ihrer langen Karriere so manchen Erfolg und ist mit ihrer nachhaltigen Mode noch heute angesagt. Das umweltbewusste Unternehmen hat mit Zirndorf, im Landkreis Fürth, einen gut erreichbaren Standort für das Outlet gefunden, das jährlich viele Besucher anzieht.

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sa: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Adresse:

7. Outdoor Sport Outlet Ebensfeld

Das Outdoor Sport Outlet in Ebensfeld ist für Nürnberger in einer guten Stunde erreichbar. Dort finden die Besucher alles zum Thema Outdoor Sport. Das Outlet wird von der Mountain Sports Outlet GmbH betrieben und man findet dort ausschließlich Produkte, die PFOA-frei sind. PFOA ist eine Fluorverbindung, die oft bei der Herstellung von Outdoor-Kleidung verwendet wird, da sie wasserabweisend ist. Die Chemikalie wurde allerdings als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft. Im 82 km entfernten Outlet finden die Kunden nur Produkte die ohne PFOA hergestellt sind.

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sa: 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Adresse:

8. Kerzen-Outlet Ernst Stäblein

Für das richtige Ambiente daheim, oder sonst wo, wird in diesem Outlet gesorgt. Das Kerzen-Outlet der Firma Ernst Stäble GmbH ist nach 30 km aus Nürnberg, in Baiersdorf, zu erreichen. Alle Deko-Freunde sind hier genau richtig, denn es gibt Kerzen in allen Formen und Farben vergünstigt zu kaufen. So wird jedes Zuhause ein wenig gemütlicher gemacht.

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sa: 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Adresse:

9. Das Bindlach Outlet

Im Outlet-Komplex in Bindlach finden die Kunden eine gute Kombination aus Sport und Mode. Besonders für Schwimm-Begeisterte ist das Bindlach Outlet eine gute Adresse. Mit einer großen Auswahl an Produkten der Marke Arena können sich die Schwimmstars von Morgen für den nächsten Wettkampf eindecken. Allerdings ist mit einer Anfahrt von mehr als einer Stunde (92 km Entfernung) von Nürnberg aus zu rechnen.

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr / Schiesser Outlet Store: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Sa: 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Adresse:

10. Sons and Daughters Outlet

In näherer Umgebung zu Nürnberg befindet sich das Sons and Daughters Outlet in Pegnitz. Hier dreht sich alles um die Sprösslinge. Vom Strampler bis zur Jugendmode ist hier alles vertreten und qualitativ hochwertig. Pegnitz ist ca. 60 km nord-östlich von Nürnberg gelegen und binnen einer Stunde mit dem Auto zu erreichen.

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Sa: 9:30 Uhr bis 14:00 Uhr

Adresse:

Mehr Outlets rund ums lieber Kind: Jako-O, RollyToys , Paidi und Co.: Outlets für Kindersachen und Familienbedarf