In Franken gibt es viele Gemeinden, in denen Rodeln möglich ist - sofern der Schnee endlich einmal liegen bleibt. Dabei ist für jeden der richtige Schlittenhügel dabei. Ob kurz oder lang, steil oder flacher, die Region Nürnberg hat in dieser Hinsicht einiges zu bieten - natürlich vorausgesetzt, es liegt Schnee.

Zahlreiche Schlittenhügel in den Stadtteilen Nürnbergs

In Nürnberg gibt es einige Schlittenhügel. Die wichtigsten finden sich in den verschiedenen Stadtteilen versteckt. Das Praktische hierbei: Die Hügel sind alle gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen - das nervige Parkplatzsuchen fürs Auto können Sie sich also ersparen.