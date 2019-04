Schlechtes Wetter in Nürnberg? Hier gibt es 7 coole Indoor-Aktivitäten

Auch wenn es regnet, schneit oder einfach nur ungemütliches Wetter herrscht, bei diesen Indoor-Aktivitäten in Nürnberg hat Langeweile keine Chance. Egal ob mit den Freunden oder mit den Kindern, Spaß hat hier jeder.

1. Schwarzlicht Minigolf

In der Schwarzlichtfabrik in Nürnberg können alle Besucher in eine farbenfrohe Fantasiewelt eintauchen. Auf 18 Bahnen müssen die Hindernisse mit dem Ball überwunden werden, um zur nächsten Bahn zu gelangen. Die gesamte Halle wurden von den Künstlern Michael "Colory" Krebs und Katrin "Chawila" mit 3D Leuchtfarben entworfen und gestaltet.

Hat man auf jeder Bahn mit dem Ball das Loch getroffen, kann man anschließend noch im Art Café, bei Kaffee, Kuchen und Tageslicht verweilen. Außerdem stehen in der Schwarzlichtfabrik auch ein Pit-Pat Raum (Minigolf auf Tischen) und eine Kreativ-Werkstatt mit den Schwarzlichtfarben zur Verfügung.

Öffnungszeiten:

Mo - Do: 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Fr: 14:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Sa: 11:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Sonn- und Feiertags: 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Montag: Ruhetag, außer Montag ist ein Feiertag

Preise:

Erwachsene: 8,00 €

Kinder bis 15 Jahre: 6,00 €

Kinder bis 4 Jahre: kostenfrei

Adresse:

Schwarzlichtfabrik Nürnberg

Nimrodstrasse 10

90441 Nürnberg

Internetseite:

Schwarzlichtfabrik Nürnberg*

2. Trampolinhalle Nürnberg

Um sich, oder die Kids, mal so richtig auszupowern, eignet sich der Trampolinpark Airtime in Nürnberg besonders gut. In der Trampolinhalle sind auf 4000 qm Fläche die verschiedensten Trampolins in unterschiedlicher Anordnung vorhanden.

Es gibt zum Beispiel eine Art Halfpipe aus Trampolins, ein Luftkissen, auf das man springen kann, Trampolins mit Basketballkörben und Bällen, Master Trampolins, wie sie bei den Olympischen Spielen eingesetzt werden und noch vieles mehr. Beim Hüpfen durch die Halle vergisst man schlechtes Wetter ganz schnell.

Öffnungszeiten:

Mo - Do: 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Fr: 12:00 Uhr bis 22:30 Uhr

Sa: 09:00 Uhr bis 22:30 Uhr

So: 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Preise:

60 Minuten springen: 13,00 €/Person

Ab 10 Personen: 11,50 €/Person

Einmalig 2,90 € für die Airtime Socken

Adresse:

Airtime Trampolinpark

Klingenhofstraße 70

90411 Nürnberg

Internetseite:

www.airtimetrampolin.de/

3. Escape Room

Die etwas ruhigere Alternative zu Minigolf und Trampolinpark bieten Escape Rooms. Das Prinzip klingt leichter als es tatsächlich ist. Mit den Freunden oder der Familie befindet man sich in einem Raum, der abgeschlossen wird. Um wieder in die "Freiheit" zurückgelangen, müssen die Besucher Rätsel lösen und als Team zusammenarbeiten. Gänsehaut und Gruselfaktor sorgen hier auf jeden Fall für eine große Portion Abwechslung vom schlechten Wetter draußen.

Mittlerweile hat sich in Nürnberg ein breites Angebot an Escape Rooms gebildet. Hier werden sie von uns vorgestellt:Escape Rooms in Nürnberg: Irrenhäuser, Gefängnisse und viele Rätsel

Bouldern in der Fränkischen Schweiz Zum Video "Bouldern in der Fränkischen Schweiz"

4. Bouldern und Klettern

Auch das Kletterfieber hat in Nürnberg seine Wellen geschlagen. Hier könnt ihr in Nürnberg bouldern und klettern gehen.

Boulderhalle E4: Hier kann auf 3000 qm auf bis zu 4,5 Metern Höhe geklettert werden. Highlight hier ist die große Wettkampfwand und der 9 Meter lange Überhang. Er soll den Kletterern alle Kräfte rauben. Damit es nicht langweilig wird, wenn man öfter in die E4 Boulderhalle schaut, werden die Klettersteine jede Woche an einer Wand von den Mitarbeitern umgeschraubt. So gibt es jede Woche neue Routen für die Besucher. Leihschuhe kosten 3,00€, weiteres Equipment kann auch geliehen werden.

Öffnungszeiten:

Täglich von 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr

So: 9:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Preise:

Mo-Fr bis 14:00 Uhr: 8,00€

Mo-Fr ab 14:00 Uhr und Sa und So den ganzen Tag: 9,50€

Ermäßigt Mo-Fr bis 14:00 Uhr: 7,00€

Mo-Fr ab 14:00 Uhr und Sa und So den ganzen Tag: 8,50

Kinder Mo-Fr bis 14:00 Uhr: 5,00€

Mo-Fr ab 14:00 Uhr und Sa und So den ganzen Tag: 6,50 €

Adresse:

Boulderhalle E4 Nürnberg

Allersberger Str. 185E

90461 Nürnberg

Internetseite:

www.boulderhalle-e4.de/

Café Kraft: Auch im Café Kraft kann man nach Lust und Laune die Wände hinaufklettern, sofern man sich auch zutraut, von dort wieder herunterzuspringen. Denn hier gibt es keine Seile und Gurte, weil gebouldert wird. Dabei sind die Wände nur um die vier Meter hoch. Nach dem Klettern kann man sich im zugehörigen Café noch einmal mit den Mitkletterern austauschen und sich von den Anstrengungen erholen.

Öffnungszeiten:

Mo, Mi und Fr: 11:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Di, Do, Sa, So und Feiertage: 9:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Preise:

Tageskarten: Erwachsene: 10,00 €

Ermäßigt: 9,00 €

Kinder: 6,00 €

Mo-Fr bis 15:00 Uhr: Erwachsene: 9,00 €

Ermäßigt: 8,00 €

Kinder 5,00 € (gilt nicht an Feiertagen und in den Schulferien)

Adresse:

Café Kraft

Gebertstr. 9

90411 Nürnberg

Internetseite:

www-cafekraft.de/nuernberg

Climbing Factory: Wer nicht schwindelfrei ist, sollte die Climbing Factory vielleicht lieber meiden. Denn hier wird richtig mit Gurt und Sicherung geklettert. Es gibt 15 Meter hohe Wände auf 850 qm Fläche. Die Kletterer können zwischen ca. 100 verschiedenen Touren wählen, so wird es hier nicht langweilig. Dank den verschiedenen Schwierigkeitsgraden kommen alle Kletterer auf ihre Kosten, egal welcher Trainingsstand.

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 10:00 Uhr -21:30 Uhr

Sa, So und Feiertag: 9:00 Uhr bis 22:30 Uhr

Preise:

Tageskarte in der Hauptzeit: 11,00 €

Ermäßigt Tageskarte in der Hauptzeit: 10,00€

Tageskarte für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre: 8,00 €

Leihgurt: 2,50 €

Kletterschuhe: 3,50

Seil: 3,50 €

Adresse:

Climbing Factory

Fürther Straße 212

90429 Nürnberg

Internetseite:

www.climbing-factory.de/default.html

5. Mitmachmuseen Nürnberg

Gerade für die Kleinen gibt es noch eine Menge zu entdecken. Wer mit seiner Familie einen Tagesausflug unternehmen möchte, kann in den Mitmach-Museen seinen Kindern freien Lauf lassen und sie lernen auch noch etwas dabei.

Turm der Sinne: Der Turm der Sinne beschäftigt sich, wie der Name schon verrät, damit, wie wir die Welt mit unseren Sinnen wahrnehmen. Hier lernen Groß und Klein, wie die Sinne des Menschen funktionieren und vor allem wie einfach sie getäuscht werden können. Die Besucher können alles selbst ausprobieren, so sind alle immer beschäftigt und haben keine Zeit, sich die Laune vom schlechten Wetter verderben zu lassen.

Öffnungszeiten:

Di-Fr: 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Sa und So: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

In den bayrischen Schulferien und an Feiertagen: täglich 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Preise:

Eintritt: 8,00 €

Ermäßigt: 5,00 €

Familienkarte: 18,00 €

Adresse:

Turm der Sinne

Spittlertorgraben 39

90429 Nürnberg

Internetseite:

www.turm-der-sinne-2016.byseum.de/

Kindermuseum Nürnberg: Das Kindermuseum im Kachelbau in Nürnberg ist, logischerweise, auf Kinder ausgelegt. Hier können die kleinen Entdecker sich alleine bewegen und das Personal mit ihren Fragen löchern. Es gibt zwei Dauerausstellungen, die zusammen mit einer wechselnden Sonderausstellung zu bestaunen und erleben sind.

Öffnungszeiten:

Samstag: 14:00 Uhr bis 17:30

Sonntag: 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr

In den meisten Ferien auch Wochentags von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Preise:

Eintritt: 7,50 € auch für Kinder ab drei Jahre

Familienkarte: 19,50 €

Adresse:

Kindermuseum Nürnberg

im Kachelbau

Michael-Ende-Straße 17

90439 Nürnberg

Internetseite:

www.kindermuseum-nuernberg.de

6. Beach Volleyball im Indoor Sportpark

Im Sportpark "Indoor" in Fürth gibt es jede Menge sportliche Angebote für die Besucher. Sie können sich zwischen Fußball, Hockey, Badminton, Bubble Soccer, Archery (Pfeil und Bogen), Tischtennis aber auch Beach-Volleyball, Fußball-Billard und Minigolf entscheiden. An grauen Tagen eignet sich besonders das Beach-Volleyball-Angebot gut, um ein bisschen Sommerfeeling in den Alltag zu bringen.

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Sa und So: 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Preise für Beach Volleyball:

60 Minuten für 8 Spieler: 48,00€

Jeder weitere Spieler: 8,00€

Adresse:

Indoor Fürth

Leyher Str. 80

90763 Fürth

Einfahrt Parkplatz von Fronmüller Straße

Internetseite:

www.indoor-fuerth.de

7. Phönixburg Indoor-Abenteuer in der Fantasywelt

Für alle kleinen und großen Fantasy-Fans gibt es in Nürnberg eine Indoorhalle, in der man spannende Aufgaben bewältigen muss. Jeder Teilnehmer darf sich einen Charakter aussuchen, der er gerne sein möchte. Die Charaktere verfügen über verschieden Fähigkeiten, die beim Erledigen der Aufgabe eingesetzt werden müssen. Die Zeit vergeht hier wie im Flug, Kinder können ihrer Fantasie freien Lauf lassen und lernen dabei, wie wichtig die Arbeit als Team sein kann. Mehr Infos gibt es hier: Phönixburg in Nürnberg - Fantasy-Indoor-Spielplatz eröffnet pünktlich zu Osterferien

Öffnungszeiten:

Während der Schulzeit: Mi. - Fr.: 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Sa. und So.: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Während der Ferien: Wird auf der Homepage bekannt gegeben

Preise:

Pro Person: Eine Buchseite : 2,20 €, zwei Buchseiten: 3,50 €, drei Buchseiten: 5,00 €, vier Buchseiten: 6,50 €

Internetseite:

www.phoenixburg.de

* Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.

Nicht aus Nürnberg? Dann lesen Sie auch: Das kannst du an diesem Wochenende in Franken unternehmen