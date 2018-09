Scheune im Nürnberger Land komplett abgebrannt - Schaden 120.000 Euro

In der Nacht von Mittwoch, 12.09. auf Donnerstag, 13.09.2018 geriet aus bisher nicht geklärten Umständen eine Scheune in Burgthann, Ortsteil Heinleinshof, in Brand.

Scheune im Nürnberger Land abgebrannt: Bilder vom Einsatzort

Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Ober- und Unterferrieden, Schwarzenbruck sowie Burgthann bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle, konnten jedoch das vollständige Abbrennen der Scheune samt deren Inhalt nicht verhindern.

Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden wird auf ca. 120.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.