Satire und Humor: Kabarett- und Kleinkunstbühnen in Nürnberg

In Nürnberg gibt es zahlreiche Theaterbühnen, die mit Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen locken. Die Spannweite der jeweiligen Programme reicht dabei von anspruchsvoller Politsatire über Boulevardtheater bis hin zu frecher Comedy. In unser Auswahl stellen wir Ihnen die wichtigsten Kleinkunstbühnen der Stadt vor.

Hausbrauerei Altstadthof

Eine der bekanntesten Locations mitten im Herzen der Nürnberger Innenstadt ist die Hausbrauerei Altstadthof. Regelmäßig tritt dort im Brauherrentheater das Ensemble Häppchen Obzada mit ihrem bekannten Kabarett "Allmächd, Albrecht" auf. Es erwartet Sie ein urkomisches Familiendrama rund um Bier, Liebe und die Frage, was der Vater Albrecht nun aus Venedig mitgebracht hat.

Außerdem werden Sie während des Kabaretts auch kulinarisch versorgt, denn das Gastroteam serviert ein vierteiliges Gänge-Menü. Das fränkische Bier darf dabei natürlich auch nicht fehlen.

Nürnberger Burgtheater

Im Nürnberger Burgtheater finden die bekanntesten Kabarettkünstler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum eine Bühne. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde hier der Deutsche Kabarettpreis ins Leben gerufen, der jährlich Ende Dezember verliehen wird.

Ob Satire, politisches Kabarett oder auch klassische Comedy - im Burgtheater lässt sich für jeden Humorgeschmack das Passende finden. Auffällig ist dabei auch der fliegende Wechsel an Kabarettisten: selten treten die Künstler in einem Jahr zweimal im Burgtheater auf. Gerade seine sprichwörtliche Wohnzimmeratmosphäre macht diesen Veranstaltungsort so einmalig.

Kleinkunstbühne Bammes

Das Programm der Kleinkunstbühne Bammes umfasst neben anspruchsvollen Abendvorstellungen, bei denen der Kopf gefragt ist, auch freche Comedyauftritte, entspannte Autorenlesungen und ein ausgiebiges Musikprogramm.