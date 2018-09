Streik bei Ryanair: Diese Flüge am Flughafen Nürnberg sind betroffen

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet, hat der Streik der Beschäftigten beim Billigflieger Ryanair hat nach derzeitigem Stand kaum Auswirkungen auf Reisende in Bayern. Die Flüge am Flughafen München sind nicht von dem Streik betroffen, wie ein Sprecher mitteilte. Auch am Allgäu Airport Memmingen waren am Mittwochmorgen keine Ausfälle auf der Webseite angezeigt, so die dpa.

Flughafen Nürnberg: Reisende von und nach Rom, Manchester und Madrid sind betroffen

In Nürnberg sollen 6 der 20 Ryanair-Flüge ausfallen, sagte ein Flughafensprecher. Betroffen seien die Abflüge und Ankünfte nach und aus Rom, Manchester und Madrid.Der Airport Nürnberg informiert auf seiner Internetseite über die Auswirkungen des Streiks. Die Pilotenvereinigung Cockpit und die Gewerkschaft Verdi haben Piloten und Flugbegleiter zu einem deutschlandweiten 24-stündigen Streik aufgerufen.

Alles Wissenswerte zum Streik bei Ryanair, auch zu Umbuchung und Entschädigung, gibt es hier.