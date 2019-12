Airport Nürnberg bestätigt: Diese Ryanair-Ziele fallen in Zukunft weg

Was mit folgenden Zielen passiert, ist bislang noch unklar:

Kopenhagen (Dänemark)

Athen (Griechenland)

London Stansted (Großbritannien)

Tel Aviv (Israel)

Bari (Italien)

Caglari (Italien)

Crotone (Italien)

Mailand Bergamo (Italien)

Neapel (Italien)

Pisa (Italien)

Rom Ciampino (Italien)

Kaunas (Litauen)

Malta (Malta)

Marrakesch (Marokko)

Faro (Porto)

Madrid (Spanien)

Malaga (Spanien)

Kyiv (Ukraine)

Budapest (Ungarn)

Andere Airlines wollen Lücken füllen

Laut Beinßen gibt es bereits Verhandlungen mit anderen Airlines. Denn Nürnberg sei für Fluganbieter keinesfalls unattraktiv - ganz im Gegenteil. "Ryanair hat andere Gründe, das Flugprogramm ab Nürnberg einzuschränken", sagt Beinßen und verweist auf das Flugverbot des neuen Typs Boeing 737 MAX.

Dafür wollen andere Airlines, die die wegfallenden Ryanair-Flugziele derzeit ebenfalls anfliegen, ihr Streckennetz in Zukunft ausbauen und die Ziele häufiger anfliegen.

Das können Kunden jetzt tun

"Betroffene Kunden werden von Ryanair ihr Geld zurückerstattet bekommen", so Beinßen. Dafür müsse man sich aber an Ryanair selbst wenden.

Ryanair-Kunden, die bereits Tickets für Flüge ab April 2020 gebucht haben, werden von der Fluggesellschaft informiert. Bei Fragen können sich Passagiere unter https://www.ryanair.com/de/de/nutzliche-infos/service-center direkt an Ryanair wenden.

Erstmeldung: Ryanair streicht Flüge

Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht etwa zwei Drittel der Flüge in Nürnberg. Im Jahr 2016 hatte das Unternehmen eine Basis am Aiport Nürnberg eröffnet, diese soll nun im April 2020 geschlossen werden. Nach Hamburg wird mit Nürnberg nunmehr die zweite deutsche Ryanair-Basis im Jahr 2020 geschlossen.

Zwei Drittel der Ziele werden wegfallen

Für den Sommer 2020 waren bislang insgesamt 20 Nonstop-Ziele buchbar. Die Anzahl der Ziele wird sich voraussichtlich um zwei Drittel reduzieren, das verbleibende Drittel wird wohl mit Flugzeugen von anderen europäischen Stationierungsorten aus geflogen. Genauere Informationen liegen dem Flughafen Nürnberg noch nicht vor.