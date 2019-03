Nürnberg vor 54 Minuten

Hoffnung

Rührendes Video vom Tierheim Nürnberg: Fast blinder Hund blüht plötzlich auf

Das Tierheim Nürnberg ist begeistert: Der fast blinde Hund "Flo", der in seinem Leben schon so viel Schreckliches erleben musste, ist auf dem Weg der Besserung. Bei seiner neuen Pflege-Mama hat der behinderte Rüde bereits eine Freundin gefunden und blüht regelrecht auf. Wer will dem Hund ein permanentes Zuhause geben?