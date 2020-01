"Gaunerzinken" in Röthenbach - was steckt dahinter?: Am Montag (30. Dezember 2019) waren der Polizei mehrere vermeintliche "Gaunerzinken" in Röthenbach im Bereich der Konrad-Zimmermann-Straße gemeldet worden. Nun klärt die Polizei Lauf auf, was hinter den Zeichen steckt.

Was hat es mit den "Gaunerzinken" in Röthenbach auf sich?

Die Polizei Lauf gibt Entwarnung: Bei den angeblichen "Gaunerzinken", die mit Kreide auf der Straße angebracht wurden, handelt es sich nicht um Zeichen von Einbrechern, sondern lediglich um Überbleibsel einer Schnitzeljagd.