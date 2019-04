Röthenbach an der Pegnitz vor 2 Stunden

Angriff

Mittelfranken: Mann wird auf offener Straße niedergestochen

Am Montagmorgen kam es nach einem Streit zu einem versuchten Tötungsdelikt vor einem Lebensmittelgeschäft in Röthenbach an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.