Rock im Park: Wenige Toiletten und wütende Besucher - "Situation ist zum Kotzen"

Aktuell findet rund um das Zeppelinfeld im mittelfränkischen Nürnberg eines der größten Festivals in Deutschland statt: Rock im Park. Drei Tage lang feiern, tanzen und genießen dort zwischen 70.000 und 80.000 Menschen den fränkischen Sommer. Doch seit den Mittagsstunden des Freitags (7. Juni 2019) erregt ein Thema am Zeppelinfeld die Gemüter. An zahlreichen Ecken des Rock-im-Park-Geländes ärgern sich Festivalbesucher über die Toilettenknappheit. Isabel Carina beispielsweise: Die 29-Jährige erzählt inFranken.de, dass seit 14 Uhr zahlreiche Toiletten an der Main-Stage nicht mehr zu benutzen seien. Tatsächlich ist ein zentraler Toilettenkomplex nicht nutzbar. Die Folge des Problems sind sumpfartige Zustände hinter den provisorischen Sanitäranlagen der Firma "John Privy", da dort viele Festivalbesucher ihr Geschäft verrichten. "Das ist vor allem für Frauen problematisch", berichtet sie im Interview. Sie setzt sich trotz vieler pinkelnder Männer in der Hocke und mit zugehaltener Nase hinter die eigentlichen Toiletten: "Die Alternative ist, in die Hose zu schiffen", so die 29-Jährige.

Rock im Park 2019 im Ticker: Hier erfahren Sie alle Neuigkeiten rund um's Festival

Rock im Park: "Frechheit jetzt noch Geld zu verlangen" - RiP-Besucher sauer

Eine weitere Konsequenz aus der Knappheit an Toiletten unmittelbar an den Bühnen sind lange Staus an den befestigten Klos nahe der Park-Stage. Dort stehen Frauen teils über eine halbe Stunde mit voller Blase in der Schlange. Zuvor müssen sie sich allerdings ein Ticket für 50 Cent kaufen. Gina beschwert sich bei der Security-Dame, die die Tickets verkauft. Sie wird abgewiesen und vor die Wahl gestellt, eben nicht auf die Toilette gehen zu können: "Das ist eine Frechheit jetzt noch Geld zu verlangen", so die 34-Jährige gegenüber inFranken.de. Ein Besucher in der Schlange erzählt, dass die hygienischen Zustände in den festen Toiletten "grenzwertig, aber immer noch besser als in den Dixi-Klos" seien. André hingegen wird deutlicher: Die hygienische Situation sei eine "Vollkatastrophe". So etwas habe er noch nicht erlebt, so der 34-Jährige am Mikrofon. Doch von den hygienischen Zuständen sehen viele RiP-Besucher ab und legen den Fokus ihrer Kritik eher auf die Organisation von Rock im Park.

Hunderte Meter lange Schlangen in der Mittagshitze werden zum Beispiel angeprangert. wetter.de verzeichnete am Mittag rund 25 Grad am Zeppelinfeld, in der Sonne wohl noch mehr. Das Thermometer in Nürnberg kletterte bis in den frühen Abend auf bis zu 28 Grad. Logisch, dass die RIP-Besucher viele Getränke zu sich nehmen. Was reingeschüttet wird, muss eben auch wieder raus. Viele machen anderen Festival-Besuchern keinen Vorwurf, dass überall wildgepinkelt wird.

RIP-Organisatoren reagieren: Neue Dixi-Klos angekündigt

Via Facebook kündigte der Veranstalter an, neue Dixi-Klos geordert zu haben. Es werde versucht, die ausgefallenen Toiletten zu reparieren sowie Neue aufzubauen. "Wir wissen, das ist eine absolut blöde Situation", heißt es im Post der RiP-Organisatoren. Auf Nachfrage erklärt der Veranstalter gegenüber inFranken.de, dass man nicht wisse, warum das Problem in diesem Jahr so massiv sei. Es seien zusätzliche Installateure sowie Spezialisten beauftragt worden, dies schnellstmöglich zu klären. Der Veranstalter verweist des Weiteren darauf, dass am Nürnberger Zeppelinfeld innerhalb kürzester Zeit eine große Infrastruktur aufgebaut werden musste. Es sei leider normal, dass jedes Jahr irgendetwas schief gehe. Es sei eben eine andere Situation, als in einer wachsenden Stadt, in der lediglich langsame Anpassungen des Rahmenprogramms vorgenommen werden müssen.

Wie die Situation rund um die sanitären Anlagen bei Rock im Park 2019 an Tag 2 und 3 weiter geht, bleibt abzuwarten. Alle wichtigen Informationen rund um das Festival in Nürnberg finden Sie im Rock im Park-Ticker auf inFranken.de.

Lesen Sie außerdem: Skurrile Kontrollen bei Rock im Park: Besucher können konfiszierte Dinge auf Festival kaufen