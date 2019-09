Rock im Park Jubiläum 2020: Erste Bands veröffentlicht

60 Jahre gibt es Rock im Park und Rock am Ring insgesamt zusammen schon. Im nächsten Jahr soll zum großen Jubiläm das Line-up dementsprechend aussehen, teilten die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. Die ersten Bands wurden in dieser Meldung gleich bekannt:

System Of A Down, Green Day und Volbeat sind drei der erfolgreichsten, modernen Rockbands, die Rock im Park und Rock am Ring vom 5.-7. Juni verpflichtet wurden.

System Of A Down gelten als wichtigste Alternative-Metal-Formation aller Zeiten. Die raren Auftritte der US-Rockband mit armenischen Wurzeln sind Garanten für spektakuläre Konzerte. Green Day, die erfolgreichste Punkrock-Formation der Gegenwart, kehren nach sechs Jahren mit neuem Studioalbum zurück zum Nürburgring und nach Nürnberg. Die dänischen Metal-Heroen Volbeat sind der dritte Top-Headliner der Jubiläumspartys.

Zum Video "Drei Tage Rock im Park 2019 - Die Highlights"

Jubiläum bei Rock im Park: Ersten Bands sind bekannt

Das Jubiläumsprogramm bietet schon jetzt zahlreiche Schwergewichte der härteren Gangart, zu denen Billy Talent, Broilers, Korn, Disturbed, Deftones, The Offspring, Heaven Shall Burn, Powerwolf, Of Mice & Men, Motionless In White und August Burns Red gehören.

Mit Trailerpark, Weezer, Bilderbuch, Wanda, Alan Walker, Trettmann, Yungblud und Bosse konnten zudem Top-Acts aus den Genres Urban, Indie und Elektronischer Musik an den Start gebracht werden.