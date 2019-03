Rock im Park-Headliner 2019: Slipknot rocken am Samstagabend die Zeppelinstage

Rock im Park 2019: Dauerbrenner Slipknot wird zum dritten Mal Headliner auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg. Über die Jahre haben sich die neun Amerikaner zum festen Bestandteil des Festival-Aufgebots entwickelt. Nach vier Jahren Rock im Park-Pause sind sie 2019 endlich wieder am Start.

Mit aufregenden Bühnenshows zu weltweitem Erfolg

Gegründet 1995 in Des Moines in den USA, konnten Slipknot innerhalb kürzester Zeit große Erfolge feiern. Im Jahr 2000 kommt die Band erstmals zum Rock im Park Festival nach Nürnberg, damals noch im Alternatent. Gleich im Jahr 2001 sind sie wieder in Nürnberg. Mit ihren Auftritten sammelt die Band über die Jahre Fans auf der ganzen Welt und spielt 2005 erneut auf der Alternastage.

Slipknot wird Headliner bei Rock im Park

Nach einer Pause kommen mit neuem Produzenten auch neue Töne und mehr Erfolg in den USA. 2006 gewinnt die Band einen Grammy für die beste Metal-Performance. Drei Jahre später sind Slipknot zum ersten Mal Headliner auf der Zeppelinstage bei Rock im Park. Im Jahr 2015 kommt die Nu-Metal-Band erneut nach Nürnberg an den Dutzendteich. Mit neuer Besetzung rocken Slipknot die Beck's Park Stage.

Mit neuer Single auch 2019 bei Rock im Park wieder dabei

Im Oktober 2018 veröffentlichten Slipknot die neue Single "All Out Life". Ein neues Album soll im Sommer 2019 erscheinen. Die Fans warten gespannt auf den Auftritt am Samstag bei Rock im Park 2019, wo die beliebten Dauergäste des Festivals mit Sicherheit einige neue Songs vorab präsentieren.

