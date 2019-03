Rock im Park-Headliner 2019: Festivalstart am Freitagabend mit Die Ärzte

Rock im Park 2019 startet mit einem echten Highlight für alle Punk-Rock-Fans. Die Ärzte sind die Headliner am Freitagabend, 7. Juni 2019, auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg. 2007 war die Band zuletzt auf der Zeppelinstage in Nürnberg zu Gast. Jetzt, zwölf Jahre später, dürfen sich die Festivalbesucher auf einen erneuten Auftritt am Dutzendteich freuen und dabei ordentlich abtanzen.

Die Ärzte: Ein fester Bestandteil deutschen Punk-Rocks

Drei Berliner bilden unter den Namen Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González die Punk-Rock-Band "Die Ärzte". Das Jahr 1982 markiert den Start einer erfolgreichen Bandgeschichte. Damals noch in West-Berlin vor kleinem Publikum, etablieren sich die Ärzte mit provokanten deutschen Texten als fester Bestandteil der Punk-Rock-Szene in Deutschland und darüber hinaus. Mit ihren Hits wie "Schrei nach Liebe", "Westerland" oder "Junge" werden sie in den Radios rauf und runter gespielt und sind als deutsche Musikgrößen nicht mehr wegzudenken.

Zum Glück kein Abschied von den Ärzten

Nach sechs Jahren Ärzte-Live-Pause hätte damit wohl keiner gerechnet: Die Zusage für Rock im Park und Rock am Ring 2019. Nur zwei Tage nach RIP 2018 wurden die Ärzte für 2019 angekündigt - und sofort gingen die Tickets für dieses Jahr weg wie warme Semmeln. Denn zuletzt hatte die gesamte Rock-Welt den Atem angehalten. Auf ihrer Homepage ließen die Ärzte mit einem Buchstabenrätsel alle zappeln, ob es zur Auflösung der Band kommt.

Doch Aufatmen ist angesagt. 2019 startet die Band eine Europatour und ist in Deutschland außer auf Rock im Park auch bei Rock am Ring vertreten. Ein neues Album wurde zwar noch nicht angekündigt, einen neuen Song gibt es aber bereits. Er heißt "Abschied" und wurde zunächst nur als Musikvideo veröffentlicht.

Neue alte Musik im Februar

Zuletzt veröffentlichten Die Ärzte kurz vor Weihnachten das Mega-Box Set "Seitenhirsch" mit sämtlichen bisherigen Alben und unveröffentlichtem Zusatzmaterial. .

Auf alle Klassiker der Berliner Punk-Rocker dürfen sich zunächst alle Ticketbesitzer im Juni freuen, wenn der erste Rock im Park-Festivaltag mit den Ärzten zu Ende geht.

