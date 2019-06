Rock im Park 2020: Vorverkauf startet am 11. Juni 2019 - so viel kosten die Tickets

Vorverkauf für Rock im Park und Rock am Ring startet am 11.06.2019: Das Rockfestival 2019 ist noch gar nicht richtig vorbei, da kündigen Rock im Park und das Schwesterfestival Rock am Ring auch schon die Termine und Preise für 2020 an.

Nächstes Jahr dürfen sich Besucher sogar auf ein ganz besonderes Fest freuen. Rock im Park und Rock am Ring feiern Jubiläen. Während Rock im Park 2020 sein 25- jähriges Bestehen haben wird, hat Rock am Ring dann schon ganze 35 Jahre auf dem Buckel. Ein Grund zum Feiern!

Rock im Park 2019 im Ticker: Wir begleiten das Festival alle drei Tage

Rock im Park 2020: Tickets und Termine

Die Partywütigen können sich wie immer auf drei Tage feinsten Rock freuen: Los geht es am Freitag den 5. Juni 2020 und endet am Sonntag den 7. Juni 2020. Bereits ab Dienstag, 11. Juni 2019, um 12 Uhr steht den Fans ein limitiertes Frühbucherkontingent zur Verfügung - hier heißt es also: schnell sein.

Der Frühbucherpreis für das Kombiticket kostet für Rock im Park 199 Euro inklusive Camping, Parken und Vorverkaufsgebühr. Die Hardcore-Fans von Rock im Park sollten nun also zuschlagen.