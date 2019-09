Rock im Park feiert 2020 vom 5. bis 7. Juni 25-jähriges Bestehen

Schon jetzt sind die ersten Bands bestätigt

Frühbucher-Kontingente sind bereits nahezu ausverkauft

Alle Informationen im Überblick:

Erste Headliner für Rock im Park 2020 bestätigt: Vom 5. bis 7. Juni 2020 findet im mittelfränkischen Nürnberg am Dutzendteich "Rock im Park" statt. 2020 soll es das RiP-Festival besonders in sich haben - schließlich müssen 25 Jahre Festivalgeschichte "gebührend gefeiert" werden, so der Veranstalter.

Schon einige Wochen zuvor konnten Fans selbst abstimmen, welche Bands sie gerne auf dem Jubiläumsfest sehen wollen. Einige der Bands wurden nun bestätigt.

Rock im Park 2020: Diese Bands treten auf

Als Höhepunkt präsentiert "Rock im Park" nun drei der erfolgreichsten, modernen Rockbands:

System Of A Down, die als wichtigste Alternative-Metal-Formation aller Zeiten gelten

Green Day, die erfolgreichste Punkrock-Formation der Gegenwart

Sowie die dänischen Metal-Heroen Volbeat

Neben diesen werden aber noch weitere international bekannte Superstars auftreten: Besucher können sich unter anderem auf Billy Talent, Broilers, Korn, Disturbed, Deftones, The Offspring, Trailerpark, Bilderbuch, Weezer, Wanda, Alan Walker, Trettmann, Yungblud, Heaven Shall Burn, Powerwolf, Bosse, Of Mice & Men, Motionless In White und August Burns Red freuen. Damit gelingt den Veranstaltern von Rock im Park eine Mischung aus Rock, Metal und Punk sowie Urban, Indie und Elektronischer Musik.