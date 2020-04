Fällt "Rock im Park" 2020 aus? Veranstalter rudert zurück - Statement zu Coronavirus

Update vom 03.04.2020: Veranstalter rudert mit Statement zurück

Gestern noch hieß es, "die Vorbereitungen für Rock im Park und Rock am Ring laufen auf Hochtouren" - heute schon rudert der Veranstalter etwas zurück. Mit einem Statement auf der offiziellen Facebook-Seite von "Rock im Park" teilen die Veranstalter mit, dass "zeitliche Entwicklung der Corona-Epidemie und deren Auswirkungen auf Live-Events aktuell nicht absehbar" seien.

Deshalb könne man aktuell keine Prognose abgeben, man verfolge "weiterhin die Umsetzung der angekündigten Festivals, die nach Ostern datiert sind." In jedem Fall will der Veranstalter den Vorgaben der Gesundheitsbehörden folgen.

Rock im Park und das Schwesterfestival Rock am Ring feiern in diesem Jahr 25- und 30-jähriges Jubiläum. Die großen "Geburtstagsfeiern" sollten eigentlich vom 5. bis zum 7. Juni 2020 stattfinden. Wegen des Coronavirus geraten die Pläne aber immer mehr ins Wanken. Eine Absage scheint nun möglich zu werden.

Update vom 02.04.2020: "Rock im Park"-Veranstalter halten an Festivalplänen vorerst fest

Die Planungen für das Zwillingsfestival "Rock am Ring" und "Rock im Park" Anfang Juni gehen trotz Corona-Krise und der derzeit geltenden Kontakt- beziehungsweise Ausgangsbeschränkungen weiter.

"'Rock am Ring' und 'Rock im Park' 2020 finden nach derzeitigem Stand wie geplant statt, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", teilte eine Sprecherin der Agentur Live Nation auf Anfrage mit. "Wir beobachten die Situation natürlich aufmerksam und werden den Anweisungen der Gesundheitsbehörden folgen." Die Gesundheit von Künstlern, Fans und Mitarbeitern habe oberste Priorität und steht bei allen Überlegungen an erster Stelle.

Das Zwillingsfestival soll vom 5. bis 7. Juni am Nürburgring in der Eifel und in Nürnberg über die Bühne gehen. Online übertragene Konzerte ohne Publikum vor Ort seien keine Option, hieß es.

Zu den Headlinern sollen in diesem Jahr die Bands Green Day, Volbeat und System Of A Down gehören. "Rock am Ring" würde im Juni sein 35-jähriges und "Rock im Park" sein 25-jähriges Bestehen feiern. An beiden Standorten sind in den vergangenen Jahren jeweils mehrere zehntausend Zuschauer gekommen.

Erstmeldung vom 17.03.2020: Coronavirus: So stehen die Chancen für Rock im Park 2020

Dem Nürnberger Open-Air-Festival Rock im Park (5. bis 7. Juni) droht eine Absage aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2. Während der Freistaat Bayern den Katastrophenfall ausgerufen hat, gehen die Veranstalter momentan davon aus, dass das Festival stattfinden kann.

Zahlreiche Festivals auf der ganzen Welt sind wegen des Coronavirus bereits abgesagt oder verschoben worden. Das elektronische-Tanzmusik-Festival Ultra Music Festival (20. bis 28. März) in Miami, Florida, USA findet dieses Jahr nicht statt. Das Festival besuchen sonst rund 180.000 Menschen. Das Coachella Festival in Kalifornien wird von April auf Oktober verschoben. Dort sind sonst an sechs Tagen bis zu 125.000 Feierwütige auf den Tanzbeinen unterwegs.

Nun stellt sich die Frage, wie deutsche Festival auf das Coronavirus SARS-CoV-2 reagieren. Für die Lungenkrankheit gibt es derzeit keine Impfung oder Therapie. Das nächste anstehende Großfestival in Franken ist das Rock im Park-Festival Anfang Juni. Vom 5. bis 7. Juni könnten bis zu 70.000 Menschen aufeinandertreffen. Laut dpa gehen die Veranstalter derzeit nicht von einer Absage des Festivals aus.

Rock im Park 2020 soll trotz Coronavirus-Ausbreitung stattfinden

Auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg sollen Rockfans dieses Jahr zum 25. Mal miteinander feiern. "Wir beobachten die Situation natürlich aufmerksam und folgen den Anweisungen der Gesundheitsbehörden", sagte eine Sprecherin auf Anfrage der dpa. Auch auf Facebook teilen die Veranstalter am 13. März 2020 mit: "Nach derzeitigem Stand findet Rock im Park 2020 wie geplant statt." Hintergrund des Posts sei, dass viele Fragen zu Covid-19 und Rock im Parkt 2020 eingehen.

Die Nutzer kommentieren kontrovers. Manche wollen die Hoffnung auf RIP 2020 nicht aufgeben, die meisten allerdings sehen schwarz und rechnen mit einer Absage. Auch die Frage nach einer Erstattung der Tickets wurde bereits gestellt - vermutlich werden sich damit aktuell auch die Veranstalter beschäftigen. inFranken.de hat eine Presseanfrage gestellt, die aber nicht beantwortet wurde.

Das Virus SARS-CoV-2 legt derweil die Kultur- und Kunstszene Bayerns bis zum 19. April lahm. Der Freistaat hat am 10. März verkündet, alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser zu schließen. Die Stadt Nürnberg hat sogar alle Veranstaltungen mit über 100 Besuchern untersagt, egal ob in geschlossen Gebäuden oder draußen. Die Staatsregierung hat am Montag (16. März 2020) wegen des Coronavirus sogar den Katastrophenfall ausgerufen.

Bayerische Festivals abgesagt

Auch das Metal-Festival Ragnarök in Lichtenfels (16. bis 18. April) musste abgesagt werden. Ob die Maßnahme über den 19. April hinaus verlängert wird, steht noch nicht fest.