Neue Künstler für Rock im Park 2019: Diese Rock-Legenden kommen nach Nürnberg

Weitere Künstler für Rock im Park 2019 bestätigt: Die Veranstalter der größten, deutschen Rockfestivals haben eine weitere Band bestätigt. Die Alternative-Rock-Legenden The Smashing Pumpkins kehren nach 12 Jahren zurück auf die Bühnen der Schwesterfestivals Anfang Juni. In Nürnberg tritt die Kultband bei Rock im Park am Zeppelinfeld auf.

Im Zuge der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums werden die Originalmitglieder Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin sowie der langjährige Gitarrist Jeff Schroeder ihre einzigen Festivalauftritte in Deutschland am Nürburgring und in Nürnberg spielen.

Rock im Park 2019: Diese Bands sind auch bestätigt

Neu bestätigt wurden zudem Three Days Grace, Trivium, Seiler und Speer, Eagles of Death Metal, Graveyard sowie Badflower. Nach der zweiten von insgesamt vier Bandwellen im November und Dezember stehen 43 Bands und Künstler für die Zwillingsfestivals fest.

Unter dem Motto "Make Monday Great Again" folgen am 26. November und 3. Dezember noch zwei weitere Ankündigungen.

Das Datum zum Wechsel auf die dritte und letzte Preisstufe wird ebenfalls am 26. November bekannt gegeben.