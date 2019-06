Rock im Park 2019: Campinggäste müssen sich beeilen - Veranstalter veröffentlicht aktuelle Füllstände

Update 06.06.2019 , 16.21 Uhr: Viele Campingflächen schon belegt, Parkflächen noch frei

Rock im Park hat auf der Veranstaltungswebsite die Füllstände der Camping- und Parkflächen veröffentlicht. Es gibt noch ausreichend Parkplätze, beim Camping gibt es allerdings Einschränkungen: Nur noch auf den Campingplätzen 6.0,6.1 und 8.2 gibt es freie Flächen. Parken ist noch auf dem Volksfestplatz, dem Messe Parkhaus, dem Colosseum und an weiteren Orten möglich.Aktuelle Informationen zu den Füllständen finden sie auf der Website.

Update 06.06.2019, 15:55 Uhr: Vorgestellt: Der Lidl Rock Store

Lidl hat in diesem Jahr auf Rock im Park eine Filiale. Angeboten werden Backwaren, Convenience, Grillsachen, Wurst, Käse, Brotaufstriche, Süßes, Snacks, Alkohol, Frühstück, Campingausrüstung, Getränke, Pflegeprodukte, Kaugummi, Obst und Gemüse und sogar Eiswürfel. Die Preise sind die regulären Lidl-Preise und wurden nicht erhöht. Der Store hat von Donnerstag, 8.00 Uhr, bis Montag, 2.00 Uhr, durchgehend geöffnet. Ausführliche Informationen zum Sortiment und den Preisen findet Ihr hier.

Update 06.06.2019, 13.20 Uhr: Grüne fordern mehr Umweltschutz bei "Rock im Park"

Während die ersten Festivalbesucher angereist sind, fordern die Nürnberger Grünen mehr Umweltschutz bei "Rock im Park". Das Festival sei den Grünen schlichtweg zu "dreckig". Der Müllberg, den die Festivalgäste hinterlassen, sei in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Bis zu 300 Tonnen Müll, wie der Veranstalter angibt. Das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass ganze Zelte und Möbel auf dem Gelände stehen gelassen würden.

Das sei nicht nur für die Anwohner rund um den Dutzendteich ärgerlich - sondern gefährde auch den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen. Jetzt fordern die Grünen die Nürnberger Stadtverwaltung auf, die Anforderungen an den Veranstalter in Sachen Umweltschutz zu verschärfen - etwa durch weniger Einweg, bessere Pfandsysteme und bessere Mülltrennung.

Die Müllentsorgung nach dem Festival hatte schon im vergangenen Jahr für Ärger zwischen der Stadt und dem Festivalbetreiber gesorgt. Damals hatte nach Angaben der Stadt noch anderthalb Wochen nach dem Spektakel Müll herumgelegen.Der Betreiber begründete das mit der großen Hitze, die die Mitarbeiter zu mehr Pausen als sonst gezwungen habe.

Update 6.06.2019, 12.45 Uhr: Erste Besucher treffen ein - einige Rockfans haben eine weite Anreise hinter sich

Die Vorfreude steigt: Die ersten Besucher sind bereits auf dem Rock im Park Gelände angekommen und bringen Festivalstimmung mit. "Jetzt ist der Andrang noch nicht so groß. Später wird es immer schwerer, einen schönen Platz zu finden", berichtet einer der Frühankömmlinge. Während viele Besucher aus Nürnberg und Umgebung eintreffen, sind auch einige von weiter weg angereist.

Update vom 6.06.2019, 11.12 Uhr: Starkes Gewitter beim Zwillingsfestival: 177.000 Blitze zwingen Festivalbesucher in Autos

Beim Zwillingsfestival Rock am Ring gab es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (6.06.2019) ein starkes Gewitter. Der Veranstalter warnte vor "starkem Wind und Niederschlag sowie Blitzaktivität". Die Besucher wurden aufgefordert, ihre Pavillons abzuplanen und ihre Zelte zu sichern. Außerdem riet der Veranstalter dazu, sich in den Autos aufzuhalten.

Auch für Rock im Park hat sich die Wetter-Vorhersage geändert. Für Donnerstagabend ist Regen gemeldet. Somit könnte die erste Nacht ungemütlich werden. Die Regenwahrscheinlichkeit für Samstag hingegen hat sich deutlich reduziert. Ein bewölkter Himmel und Höchstwerte von bis zu 21 Grad Celsius sind gemeldet.

Update vom 6.06.2019, 10.31 Uhr: Großer Anreisetag - noch keine Staus am Morgen

Heute ist der Hauptanreisetag für das große Festival in Nürnberg. Einige Straßen sind gesperrt. Gerechnet wird mit starken Verzögerungen des Verkehrs.Aktuell (10.45 Uhr) liegen der Polizei noch keine Meldungen über Staus rund um das Festivals vor. Für Frühaufsteher dürfte die Anreise damit entspannt klappen.

Update vom 5.06.2019: Eichenprozessionsspinner auf Festival-Gelände: Gefahr für Besucher

Auf dem Gelände von Rock im Park sind am Mittwoch (5.06.2019) 100 Bäume mit gefährlichen Eichenprozessionsspinnernbefallen. Das berichtet André Winkler vom städtischen Servicebetrieb SÖR.Von den Tieren geht eine Gesundheitsgefahr für den Menschen aus. Die 100 Nester in den Bäumen sollen bis Donnerstag (6.06.2019) beseitigt werden.

Update vom 5.06.2019: Taschendiebe haben es auf Männer abgesehen

Männer werden bei Rock im Park öfters Opfer von Taschendieben als Frauen, erklärt eine Sprecherin des Festival-Fundbüros. Im Interview erklärt sie warum.

Update vom 04.06.2019: Anreise und Anfahrt zu Rock im Park 2019: Parkplätze und Ticket-Empfehlungen

Update vom 31.05.2019: So wird das Wetter beim Festival

Update vom 27.05.2019: Der Spielplan für Rock im Park 2019 - wann spielt welche Band?

Das Warten hat bald ein Ende: In nicht einmal mehr zwei Wochen, am 7. Juni, startet Rock im Park 2019. Pünktlich vor dem Start wurde nun auch der Spielplan veröffentlicht - "damit ihr nicht noch zwei Wochen weinen müsst", wie das Team von Rock im Park schreibt.

Rock im Park 2019: Diese Bands spielen am Freitag auf der Zeppelin Stage

Underoath: 13.10 Uhr - 13.55 Uhr

Seiler und Speer: 14.20 Uhr - 15.15 Uhr

Feine Sahne Fischfilet: 15.40 Uhr - 16.40 Uhr

Dropkick Murphys: 17.10 Uhr - 18.20 Uhr

Bring Me The Horizon: 18.50 Uhr - 20.05 Uhr

Die Ärzte: 20.45 Uhr - 23 Uhr

Spielplan: Am Freitag treten diese Musiker auf der Beck's Park Stage auf

The Hu: 12 Uhr - 12.30 Uhr

The Fever 333: 12.50 Uhr - 13.30 Uhr

I Prevail 13.50 Uhr - 14.30 Uhr

Starset: 14.55 Uhr - 15.40 Uhr

Trivium: 16.05 Uhr - 17 Uhr

Three Days Grace: 17.25 Uhr - 18.25 Uhr

Architects: 18.50 Uhr- 19.50 Uhr

Sabaton: 20.20 Uhr - 21.30 Uhr

Die Antwoord: 22.05 Uhr- 23.15 Uhr

Alligatoah: 23.55 Uhr - 1 Uhr

Lineup: Auf der AlternArena - diese Bands spielen am Freitag

Delamotte: 15.40 Uhr - 16.10 Uhr

Jadu: 16.30 Uhr - 17.05 Uhr

Ryan Sheridan: 17.25 Uhr- 18.05 Uhr

Juke Ross: 18.25 Uhr - 19.05 Uhr

nothing,nowhere: 19.25 Uhr - 20.15 Uhr

Alice Glass: 20.40 Uhr- 21.30 Uhr

Kovacs: 21.55 Uhr - 22.45 Uhr

Left Boy: 23.15 Uhr- 00.15 Uhr

Alle Farben: 00.45 Uhr - 02 Uhr

Rock im Park am Samstag: Auf Zeppelin Stage spielen diese Bands

Atreyu: 14 Uhr - 14.40 Uhr

Godsmack: 15.05 Uhr - 15.55 Uhr

Amon Amarth: 16.20 Uhr - 17.20 Uhr

The BossHoss: 17.50 Uhr- 19 Uhr

Tenacious D: 19.30 Uhr - 20.45 Uhr

Slipknot: 21.30 Uhr - 23 Uhr

Beck's Park Stage: Diese Künstler gibt es am Samstag

DVTCH NORRIS: 13.30 Uhr - 14.05 Uhr

BRKN: 14.25 Uhr - 15.05 Uhr

BHZ: 15.25 Uhr - 16.10 Uhr

Kc Rebell: 16.35 Uhr - 17.30 Uhr

Kontra K: 18.10 Uhr - 19.10 Uhr

Bonez MC & RAF Camora: 19.50 Uhr - 21 Uhr

Bastille: 21.40 Uhr - 22.50 Uhr

Marteria & Casper: 23.30 Uhr - 1 Uhr

Bands am Samstag: Auftritte auf AlternArena

Blackout Problems: 14.35 Uhr - 15.10 Uhr

Coldrain: 15.30 Uhr - 16.05 Uhr

Adam Angst: 16.25 Uhr - 17.05 Uhr

Like A Storm: 17.25 Uhr - 18.05 Uhr

The Struts: 18.25 Uhr - 19.10 Uhr

Kadavar: 19.35 Uhr - 20.20 Uhr

Graveyard: 20.45 Uhr - 21.35 Uhr

Black Rebel Motorcycle Club: 22 Uhr - 22.50 Uhr

Eagles Of Death Metal: 23.20 Uhr - 00.20 Uhr

Hot Water Music: 00.50 Uhr - 2 Uhr

Sonntag auf Zeppelin Stage: Diese Bands rocken die Bühne

Badflower: 13 Uhr - 13.40 Uhr

Deadland Ritual: 14 Uhr - 14.40 Uhr

Halestorm: 15.05 Uhr - 15.55 Uhr

Alice In Chains: 16.20 Uhr - 17.20 Uhr

SLASH feat. Myles Kennedy and The Conspirators: 17.50 Uhr - 19 Uhr

The Smashing Pumpkins: 19.40 Uhr - 20.50 Uhr

Tool: 21.30 Uhr - 23 Uhr

Spielplan für Beck's Park Stage am Sonntag

Palisades: 12 Uhr -12.30 Uhr

IDKHOW: 12.50 Uhr - 13.30 Uhr

Drangsal: 13.50 Uhr - 14.30 Uhr

Against The Current: 14.55 Uhr - 15.40 Uhr

Welshly Arms: 16.05 Uhr - 16.50 Uhr

Cage The Elephant: 17.15 Uhr - 18.10 Uhr

Foals: 18.40 Uhr - 19.40 Uhr

SDP: 20.10 Uhr - 21.15 Uhr

The 1975: 21.55 Uhr - 23.05 Uhr

Slayer: 23.45 Uhr - 00.55 Uhr

Band-Auftritte am Sonntag auf AlternArena

Fiend: 15 Uhr - 15.30 Uhr

Power Trip: 15.50 Uhr - 16.30 Uhr

Bad Wolves: 16.50 Uhr - 17.30 Uhr

Beyond The Black: 17.50 Uhr - 18.35 Uhr

While She Sleeps: 19 Uhr - 19.50 Uhr

Kvelertak: 20.15 Uhr - 21.10 Uhr

Beartooth: 21.35 Uhr - 22.35 Uhr

Behemoth: 23.05 Uhr - 00.005 Uhr

Arch Enemy: 00.35 Uhr - 01.45 Uhr

Update vom 21.05.2019: Was darf ich mitnehmen? + Review der neu-designten App

Zusätzlich hat Rock im Park seine App neu designt und überarbeitet. Die neuen Apps sind seit dem 17. Mai erhältlich. Die Features:

Bessere Offline-Bedingungen

Persönlichen Spielplan erstellen

Markierungen setzen in der Festival-App

Die App steht für die gängigen Betriebssysteme zur Verfügung:

Update vom 17.05.2019: Kronacher Band "Angiz" bei Rock im Park

Die Kronacher Band "Angiz" hat es geschafft: Die Jungs sind bei Rock im Park 2019 dabei! Soviel sei verraten: Sie sind keine gewöhnlichen Rockstars ... Alle Infos im Artikel!

Update vom 13.05.2019: Wildcampen rund ums Festivalgelände verboten

Die Headliner 2019: Die Ärzte, Slipknot, Tool und Slayer

Die Ärzte sind als "die beste Band der Welt bekannt". Bekannt sind sie für Punkrock. Am 07.06. stehen Sie bei Rock im Park auf der Bühne. Mehr Infos zur Band gibt es auf ihrer Website.

Abgedreht wird es mit Slipnot: Am Festival-Samstag stehen sie auf der Bühne. Vor allem durch ihre Maskierung stechen die Bandmitglieder immer wieder ins Auge. Sie überzeugen durch harten Sound und ihr Auftreten. Mehr Infos zur Band gibt es auf ihrer Website.

Progressive-/Alternative-Metal: Die Band Tool aus Los Angeles tritt am Sonntag auf. 1990 wurde die Band gegründet. Mehr Infos zur Band gibt es auf ihrer Website.

Ebenfalls am Sonntag: Slayer. Die Trash-Metal-Band aus Kalifornien sorgt immer wieder für Kontroversen aufgrund ihrer Texte. Dennoch ist sie sehr beliebt bei vielen Metalfans. Mehr Infos zur Band gibt es auf ihrer Website.

Das komplette LineUp sowie alle Infos zu anderen Bands gibt es auf der Rock im Park Website.

Wann spielen welche Bands?

Eine genaue Running Order gibt es noch nicht. In der Regel erscheint diese circa einen Monat vor Festivalbeginn. An welchem Tag welche Band spiel, steht allerdings schon fest. Auf der Startseite der offiziellen Homepage des Festivals gibt es einen Plan, welche Bands wann auftreten.

Hier kann man übernachten: Hotels in der Umgebung

Falls Sie nicht campen wollen, aber trotzdem nicht auf das Festival verzichten wollen, gibt es noch immer Hotels, in denen man unterkommen kann.