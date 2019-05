Rock im Park 2019 Ticker: Alle Updates und Informationen zum Festival in Nürnberg

In Nürnberg auf dem Zeppelinfeld herrscht vom 7. bis zum 9. Juni wieder Ausnahmezustand. An diesem Wochenende finden das große Rock im Park Festival statt. Dieses Jahr mit dabei: Die Ärzte, Slipknot, Tool, Slayer und viele mehr.

Update vom 21.05.2019: Was darf ich mitnehmen? + Review der neu-designten App

Jedes Jahr treten die gleichen Fragen auf: Was darf ich mit zum Camping nehmen? Was ist überhaupt auf dem Festivalgelände erlaubt? So viel sei gesagt: Handys und Portemonnaies sind erlaubt. Eine vollständige Liste finden Siein unserem Artikel.

Außerdem hat der Veranstalter auf seiner Website noch mehr Informationen zu erlaubten und verbotenen Gegenständen.

Was sollte man abgesehen vom Ticket unbedingt dabei haben? Damit Sie nichts vergessen, haben wir auch hierfür eine Liste zusammengeschrieben.

Zusätzlich hat Rock im Park seine App neu designt und überarbeitet. Die neuen Apps sind seit dem 17. Mai erhältlich. Die Features:

Bessere Offline-Bedingungen

Persönlichen Spielplan erstellen

Markierungen setzen in der Festival-App

Die App steht für die gängigen Betriebssysteme zur Verfügung:

Update vom 17.05.2019: Kronacher Band "Angiz" bei Rock im Park

Die Kronacher Band "Angiz" hat es geschafft: Die Jungs sind bei Rock im Park 2019 dabei! Soviel sei verraten: Sie sind keine gewöhnlichen Rockstars ... Alle Infos im Artikel!

Update vom 13.05.2019: Wildcampen rund ums Festivalgelände verboten

Jedes Jahr hat die Stadt Nürnberg mit Wildcampern zu kämpfen, die verbotenerweise rund um das Festivalgelände von Rock im Park übernachten. Daher wurden in diesem Jahr strenge Verbote bezüglich des Campings erlassen, die Sie hier genauer nachlesen können.Es kann Bußgeld von bis zu 2500 Euro fällig werden.

Die Headliner 2019: Die Ärzte, Slipknot, Tool und Slayer

Die Ärzte sind als "die beste Band der Welt bekannt". Bekannt sind sie für Punkrock. Am 07.06. stehen Sie bei Rock im Park auf der Bühne. Mehr Infos zur Band gibt es auf ihrer Website.

Abgedreht wird es mit Slipnot: Am Festival-Samstag stehen sie auf der Bühne. Vor allem durch ihre Maskierung stechen die Bandmitglieder immer wieder ins Auge. Sie überzeugen durch harten Sound und ihr Auftreten. Mehr Infos zur Band gibt es auf ihrer Website.

Progressive-/Alternative-Metal: Die Band Tool aus Los Angeles tritt am Sonntag auf. 1990 wurde die Band gegründet. Mehr Infos zur Band gibt es auf ihrer Website.

Ebenfalls am Sonntag: Slayer. Die Trash-Metal-Band aus Kalifornien sorgt immer wieder für Kontroversen aufgrund ihrer Texte. Dennoch ist sie sehr beliebt bei vielen Metalfans. Mehr Infos zur Band gibt es auf ihrer Website.

Das komplette LineUp sowie alle Infos zu anderen Bands gibt es auf der Rock im Park Website.

Wann spielen welche Bands?

Eine genaue Running Order gibt es noch nicht. In der Regel erscheint diese circa einen Monat vor Festivalbeginn. An welchem Tag welche Band spiel, steht allerdings schon fest. Auf der Startseite der offiziellen Homepage des Festivals gibt es einen Plan, welche Bands wann auftreten.

Hier kann man übernachten: Hotels in der Umgebung

Falls Sie nicht campen wollen, aber trotzdem nicht auf das Festival verzichten wollen, gibt es noch immer Hotels, in denen man unterkommen kann. Auf der Trivago-Website kann man nahe gelegene Hotels buchen, von denen aus man zu Fuß das Festivalgelände erreicht.