Rock im Park 2019: 13 neue Bands bestätigt - Tagestickets erhältlich

Insgesamt 135.000 Menschen haben sich laut Veranstalter bereits ein Ticket für eins der Zwillingsfestivals Rock im Park oder rock am Ring gesichert. Man zeigt sich optimistisch, dass die Festivals dieses Jahr ausverkauft sein werden.

Dies liegt sich vor allem am Line-Up. Insgesamt stehen nun 66 Künstler fest, die auf der Bühne auftreten werden. Dazu gehören Top-Acts wie Die Ärzte, Slipknot, Tool, Slayer, Marteria & Casper, The Smashing Pumpkins, Tenacious D, Bring Me The Horizon, The 1975, Bonez MC & RAF Camora, Dropkick Murphys, Slash feat. Myles Kennedy And The Conspirators, Bastille, Alligatoah, SDP, Sabaton, Kontra K, Architects, Foals, Feine Sahne Fischfilet , Alice In Chains, Amon Amarth, Seiler und Speer, Halestorm, Three Days Grace, Godsmack, Arch Enemy, Trivium, Hot Water Music, KC Rebell, Eagles Of Death Metal und viele mehr. Weitere Infos zum Lin-Up findet ihr hier.

Das War RiP 2018: Unser sentimentaler Rückblick

Neue Bands bestätigt

Neu hinzugekommen sind 13 weitere Künstler: Auch Alle Farben, Cage The Elephant, Beartooth, Kvelertak, The Struts, Alice Glass, Deadland Ritual, iDKHOW, Like A Storm, Bad Wolves, Juke Ross, Ryan Sheridan und Coldrain haben ihre Teilnahme mittlerweile bestätigt.

Wer nur spezielle Bands hören will oder nur an einem Tag Zeit hat, der hat dazu iN Nürnberg die Chance: Während für Rock am Ring nur Weekend-Tickets im Verkauf sind, können sich Rock-Fans in Nürnberg auch Tagestickets sichern:

Tagestickets im Verkauf

Ab sofort steht für Rock im Park eine limitierte Anzahl an Einzel-Tagestickets zur Verfügung. Die Tagestickets sind für 95,00 Euro zzgl. Buchungs- und Versandgebühren erhältlich. Weiterhin sind Weekend Festival Kombitickets für Rock im Park zu einem Preis von 239,00 Euro inkl. General Camping, Parking und VVK-Gebühr verfügbar.

Weitere Infos dazu gibt es auch auf der offiziellen Seite von Rock im Park.