RIP 2019: "The Smashing Pumpkins" langweilen ihr Publikum bei Rock im Park

Rock im Park 2019: Kurz vor dem Ende des Rock-Festivals erwarteten tausende Besucher vor der Zeppelinstage die Alternative-Rock-Truppe "The Smashing Pumpkins". Die Erwartungen waren groß. Erfüllt wurden diese leider nicht. Der Auftritt wirkte alles in allem unmotiviert und dementsprechend war auch die Laune der Zuschauer.

28+

The Smashing Pumpkins traten nach "Alice in Chains" und "Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators" auf, die wiederum alles gaben und das Publikum zum Durchdrehen brachten.

