Nürnberg vor 1 Stunde

Geschwindigkeitsmessung

Rekord-Raser in Nürnberg: Polizei blitzt Autofahrer mit 129 km/h

In Nürnberg in der Spitzwegstraße hat die Polizei am Freitag die Geschwindigkeit von Autos kontrolliert. Auf den schnellsten Autofahrer kommt eine harte Strafe zu. Mit seinem Wagen fuhr er 69 km/h zu schnell.