Alarm in Nürnberger U3: Rauch in U-Bahn-Wagen löst Feuerwehreinsatz aus

Nürnberg: Qualm in U 3 führt zu Feuerwehreinsatz. Nachdem die Rauchmeldeanlage in einem U-Bahn-Wagen der Linie U 3 Alarm ausgelöst hatte, musste am Montagmorgen (11. November 2019) die Feuerwehr zur Haltestelle Nordwestring ausrücken.

Rauch in Nürnberger U-Bahn führt zu Feuerwehreinsatz

Wie eine VAG-Sprecherin gegenüber inFranken.de bestätigte, löste ein Rauchmelder gegen 9.10 Uhr in einem Zug in der U-Bahnstation Nordwestring Alarm aus. Ursache hierfür war nach bisherigen Erkenntnissen offenbar ein überhitztes Heizgerät in einem U-Bahn-Wagen der Linie U3, aus dem Rauch ausgetreten war. Neben verständigten VAG-Mitarbeitern rückten auch Kräfte der Feuerwehr zum Einsatzort aus. Die stromlose U-Bahn wurde schließlich in die Werkstatt geschafft, wo sie nun eingehender überprüft werden soll. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen durch die Rauchentwicklung niemand.