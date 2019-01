Raubüberfall in Nürnberg: Opfer (29) verletzt - Polizei gibt Warnschuss ab

Zunächst Unbekannten haben am Freitagabend (25.01.2018) einen Mann in er Nürnberger Südstadt überfallen und dessen Mobiltelefon geraubt. Die Polizei konnte wenig später zwei Tatverdächtige festnehmen.

Bei Raubüberfall: 29-Jähriger mit Stichwaffe verletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der spätere 29-jährige Geschädigte gegen 20.45 Uhr in der Lothringer Straße und telefonierte, als er auf zwei unbekannte Männer traf. Diese sollen ihm anschließend das Mobiltelefon abgenommen haben. Im Zuge der daraufhin entstehenden Auseinandersetzung verletzte einer der beiden Täter den 29-Jährigen mit einer Stichwaffe an der Hand. Anschließend flüchteten die Täter. Das Opfer erlitt durch den Angriff eine Schnittverletzung an der Hand, die durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt werden musste.

Zeugen verständigten die Polizei. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie weitere Polizeikräfte fahndeten nach den beiden unbekannten Tätern. Eine Streife der Polizeiinspektion Ergänzungsdienste stellte im Bereich der Habichtstraße zwei junge Männer fest, auf die die Beschreibung zutraf.

Täter flüchten - Polizist gibt Warnschuss ab

Als die Polizisten die beiden Männer einer Kontrolle unterziehen wollten, flüchteten diese sofort. Auf mehrere Anhalterufe reagierten sie ebenfalls nicht. In dieser Situation machte ein Polizeibeamter von seiner Schusswaffe Gebrauch, indem er einen Warnschuss abgab. Die beiden Flüchtenden (22, 23 Jahre alt) konnten anschließend unverletzt festgenommen werden. Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte die Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei fortgeführt. Sie dauern derzeit noch an.

Auch in Oberfranken musste ein Polizist bereits tags zuvor von seiner Schusswaffe Gebrauch machen. Bei einem Familienstreit in Wunsiedel wurde der Beamte von einem Mann mit einem Beil angegriffen.