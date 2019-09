Raubüberfall in Nürnberg

Polizei warnt Bevölkerung

Täter bewaffnet

Alle Informationen im Überblick:

Update, 19.09.2019: Polizei befragt Anwohner - Spurensicherung in überfallener Bar

Zum bewaffneten Raubüberfall in Nürnberg gibt es neue Details: Die Polizei sucht weiterhin nach dem unbekannten Räuber. Der Mann spricht deutsch und hat mehrere Hundert Euro bei dem Überfall entwendet. Das sagte ein Polizeisprecher zu inFranken.de.

Die Fahndung laufe weiterhin, allerdings sei die intensive Suche, wie sie am Mittwoch in Nürnberg stattgefunden hat, beendet worden, so der Sprecher. Am Mittwochabend war die Spurensicherung vor Ort und sicherte mögliche Beweise in der Bar im Stadtteil Steinbühl.

Nun will die Polizei Anwohner und Zeugen befragen. Weiterhin hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter 0911 2112-3333 entgegengenommen.

Erstmeldung, 18.09.2019: Bewaffneter Raubüberfall in Nürnberg

Am Mittwoch (18.09.2019) hat ein bislang unbekannter Mann eine Bar im mittelfränkischen Nürnberg überfallen. Die Bar befindet sich in der Singerstraße im Stadtteil Steinbühl. Der Täter war mit einer Schusswaffe bewaffnet.

Ein maskierter Mann betrat gegen 12.45 Uhr die Bar und forderte von der Bedienung Bargeld, während er sie mit einer Schusswaffe bedrohte. Danach flüchtete der Unbekannte mit mehreren Hundert Euro Beute in Richtung des Aufseßplatzes. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Mann unerkannt die Flucht. Die Bedienung blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Raubüberfall in Nürnberg: Polizei warnt Bevölkerung vor bewaffnetem Mann

Die Polizei warnt die Bevölkerung eindringlich: "Achtung, der Täter ist bewaffnet! Er führt eine Schusswaffe mit sich." Die Behörden haben eine Täterbeschreibung veröffentlicht:

Der Mann ist etwa 25 Jahre alt

Er ist sehr groß und hat eine schlanke bis dünne Statur

Der Räuber war mit einem hellgrauen Jogginganzug mit Kapuze bekleidet

Während des Überfalls war der Mann mit einer dunklen Sturmhaube maskiert

Nürnberg: Raubüberfall auf Bar in Steinbühl

Spezialisten des Erkennungsdienstes kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche Hinweise auf den unbekannten Täter machen können, ihn bei der Flucht beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Raubüberfall in Nürnberg: Hier liegt der Tatort

Notruf: So holen Sie Hilfe

Sobald es Neuigkeiten zur Fahndung und dem Raubüberfall in Nürnberg gibt, erfahren Sie es auf inFranken.de.

Drei Raubüberfälle in Nürnberg in nur einer Nacht - Polizei fahndet nach Tätern

Zu gleich drei Raubüberfällen kam es am Wochenende in Nürnberg. Innerhalb weniger Stunden wurden mehrere Menschen Opfer von Dieben. Die Polizei sucht nach Zeugen.