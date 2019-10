Nürnberg vor 46 Minuten

Überfall

Raubüberfall am Nürnberger ZOB: Frau lockt 36-Jährigen in hinterhältige Falle

Am Nürnberger ZOB wurde ein 36-jähriger Mann in der Nacht auf Samstag brutal ausgeraubt. Eine Frau hatte ihn davor am Hauptbahnhof angesprochen und ihn dann in eine Falle gelockt.