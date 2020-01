Nach sechs bewaffneten Raubüberfällen in den Stadtgebieten von Nürnberg und Fürth wurden sechs Tatverdächtige gefasst. Das berichtet die Polizei am Dienstag (28. Januar 2020).

Erster Überfall: 32-Jähriger will Escortdame besuchen und wird ausgeraubt

Das erste Opfer war ein 32-jähriger Mann, der sich einen Tag vor Heiligabend (23.12.2019) mit einer vermeintlichen Escortdame verabredet hatte. Doch statt Liebesdienste bekam der 32-Jährige in der Fürther Sommerstraße eine Schusswaffe vorgehalten. Drei Männer drohten ihm, raubten seinen Geldbeutel und flüchteten anschließend.

Zweiter Überfall: Drei junge Menschen in Fürth ausgeraubt

Einen Tag nach Heiligabend (25.12.2019) gab es den nächsten Überfall, dieses Mal in der Otto-Seeling-Promenade in Fürth. Zwei Täter raubten zwei junge Männer sowie eine junge Frau (Alter zwischen 18 und 22 Jahre alt) aus. Einer der Räuber schoss dabei mit seiner Schreckschusspistole in die Luft.