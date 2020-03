Am Donnerstag (12.03.2020) gegen 15.45 Uhr hat ein 27-jähriger Mann in der NürnbergerInnenstadt zwei Menschen mit einem Messer bedroht. Er sprach sie in der Königstraße an und wollte Geld von ihnen bekommen. Dabei bedrohte er die beiden Männer mit einem Klappmesser, wie die Polizei mitteilte.

Eine Frau beobachtete den Vorfall und rief sofort die Polizei. Die Beamten nahmen den betrunkenen Mann noch am Tatort fest.

Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Gegen den 27-Jährigen wird wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen ihn. Er wird am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.