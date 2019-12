Nürnberg vor 51 Minuten

Mysteriös

Rätsel um Schwerverletzten in Nürnberger Bar - Zeugen gesucht

Andere Gäste entdeckten am Samstag einen schwer verletzten Mann in einer Bar in Nürnberg. Vom Täter fehlt jede Spur - und das Opfer selbst kann wenig zur Aufklärung des Falls beitragen.