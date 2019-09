Prügelattacke in Nürnberg: Drei Männer schlagen willkürlich Fußgänger zusammen

Wahllos Passanten in Nürnberg attackiert: Drei Männer im Alter von 30, 40 und 44 Jahren haben am Dienstagabend (17.09.2019) in der Nürnberger Südstadt unvermittelt zwei Passanten angegriffen. Zeugen, die zu Hilfe kamen, wurden ebenfalls geschlagen. Das berichtet die Polizei.

Erste Opfer von Prügelattacke in Nürnberg

Demnach liefen ein 31-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau gegen 22 Uhr gemeinsam die Wölckernstraße in Nürnberg entlang, als sie vollkommen unvermittelt von drei Männern angegriffen und geschlagen wurden. Die Frau fiel dadurch zu Boden und wurde beim Versuch, sich wieder aufzurichten, erneut getreten.

Nachdem es die Frau geschafft hatte aufzustehen, versuchte sie gemeinsam mit ihrem Begleiter zu flüchten. Beide wurden jedoch durch die Männer verfolgt und eingeholt. Es kam erneut zu Schlägen und Fußtritten.

Auch Helfende wurden Opfer der Schläger

Auf dem Kopernikusplatz ging es weiter. Zwei Zeugen, die die Attacken beobachtet hatten, eilten den Opfern zu Hilfe. Die beiden Männer im Alter von 22 und 63 Jahren wurden daraufhin ebenfalls von der Gruppe angegriffen.

Zeitgleich fuhr ein 40-jähriger Radfahrer am Tatort vorbei. Auch er wurde ohne Vorwarnung von dem Trio vom Fahrrad geschlagen.

Männer wurden festgenommen

Die drei Männer konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung wurden ein gefälschtes Ausweispapier sowie eine kleine Menge Betäubungsmittel gefunden.

Durch die Polizei wurden Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Haftantrag gestellt. Die Tatverdächtigen werden im Laufe des Mittwoches dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Entscheidung der Haftfrage vorgeführt.

Die Opfer wurden durch die Angriffe leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Eine Vorbeziehung zwischen der Tätergruppe und deren Opfern besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Raubüberfall in Nürnberg: Am Mittwoch hat ein bislang unbekannter Mann eine Bar in Nürnberg überfallen. Er ist auf der Flucht und hat eine Waffe bei sich: Alle Informationen im Überblick.