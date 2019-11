Premiere in Nürnberg: Marcella und Senna sind erstes lesbisches Prinzenpaar der Stadt

"Jetzt ist es offiziell", vermeldet die Fastnachtsgesellschaft Crazy Dancers e.V. auf ihrer Facebook-Seite, denn das neue Prinzenpaar des Vereins steht fest. In der kommenden Saison 2019/2020 gibt es eine Premiere: Bei dem Prinzenpaar handelt es sich um zwei Frauen.

Marcella und Senna sind ein gleichgeschlechtliches Paar

Die Crazy Dancers stellen das gleichgeschlechtliche Paar vor: Marcella I. und Senna I. sind auch im Privatleben verheiratet und seit mehreren Jahren im Verein tätig. "Nürnberg ist bunt, die Welt ist bunt, die Zeit ist reif dafür", erklärt der Fastnachtsverein in einer Pressemitteilung. In der mittelfränkischen Stadt sind Marcella und Senna die ersten Homosexuellen auf dem Faschingsthron.

Das Narren-Duo wurde bereits am diesjährigen Sommerfest des Vereins der Öffentlichkeit vorgestellt und erhielt durchweg nur Zustimmung, berichten die Crazy Dancers. Diesen Samstag (16.11.2019) haben die beiden ihren nächsten gemeinsamen Aufritt. In der Sportgaststätte SV Nürnberg Reichensdorf werden sie als neues Prinzenpaar gekrönt. Die Saison der Crazy Dancers steht passenderweise unter dem Motto: "So bunt wie ein Regenbogen".

In einer Großstadt wie Nürnberg kann es durchaus schwierig sein, einen gemeinsamen Lieblingsplatz zu finden, an dem man sich als Paar wohlfühlt. Wo sich romantische Orte für Verliebte verstecken, verraten wir Ihnen hier.