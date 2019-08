Zwei Personen bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Gegen 05:30 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung, dass es im Bereich der Frauentormauer zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte trafen vor Ort zwei erheblich alkoholisierte Männer an, die augenscheinlich Schnitt- bzw. Stichverletzung am Oberkörper aufwiesen. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm die medizinische Behandlung und brachte die beiden Geschädigten (32, 35) zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es aus bislang unbekannter Ursache zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein in deren Verlauf die Geschädigten möglicherweise mit einem Schnitt- oder Stichwerkzeug attackiert und verletzt wurden. Eine Beschreibung der Täter liegt derzeit nicht vor. Die Geschädigten machten keine näheren Hinweise zum Tatablauf.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und den noch flüchtigen Tätern geben können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0911 2112-6115.

