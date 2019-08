Zwei Minibagger im Industriegebiet entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht vom Samstag (03.08.2019) 18:00 Uhr zum Sonntag (04.08.2019) 11:00 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam auf das Firmengelände in der Wiesbadener Straße ein. Dort entwendeten sie zwei Bagger der Marke New Holland (Typ E 18c und E 26c, Farbe schwarz-gelb). Außerdem stahlen die Diebe noch drei dazugehörige Baggerlöffel. Für den Abtransport der Fahrzeuge sowie des weiteren Diebesgutes müsste ein Lkw bzw. ein Anhänger verwendet worden sein.

Der Gesamtentwendungsschaden wird auf ca. 50.000 Euro beziffert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder denen im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

