Zeugensuche nach versuchter räuberischer Erpressung

Gegen 22:45 Uhr war ein 36-Jähriger in der Hopfenstraße unterwegs, als sich ihm plötzlich ein Unbekannter von hinten näherte und ihn in eine Hausecke drängte. Der Unbekannte habe die Faust geballt und seinem Opfer mit Schlägen gedroht, falls er nicht umgehend Geld herausgebe. Als in einem Hausgang Licht anging, flüchtete der unbekannte Räuber ohne Beute und ohne sein Gegenüber zu verletzen.

Der mutmaßliche Räuber wird wie folgt beschrieben: Ca. 170-180 cm groß, etwa 18 - 20 Jahre alt, trug eine schwarze Adidashose mit weißen Streifen, eine braune Trainingsjacke und eine dunkle Wollmütze

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

